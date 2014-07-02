High-End magasnyomású pisztoly
High-End magasnyomású kézi pisztoly élelmiszeriparban és iparban történő felhasználásra. M 22 x 1,5 magasnyomású tömlők csatlakoztathatósága.
Erőteljes és tartós felsőkategóriás ravaszos pisztoly élelmiszer-ipari és tengervíz-ellenálló amyagokból. Ideális professzionális használatra, pl. az élelmiszeriparban. Optimalizált áramlással az alacsony nyomásveszteségért 2500 l/h vízáramlási arányig. Csatlakozó M 22 x 1.5 magasnyomású tömlőkhöz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Hőmérséklet (°C)
|max. 155
|Max. nyomás (bar)
|300
|Csatlakozómenet
|M22 x 1,5
|Szín
|antracit
|Csomagolási súly (kg)
|1