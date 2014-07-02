Erőteljes és tartós felsőkategóriás ravaszos pisztoly élelmiszer-ipari és tengervíz-ellenálló amyagokból. Ideális professzionális használatra, pl. az élelmiszeriparban. Optimalizált áramlással az alacsony nyomásveszteségért 2500 l/h vízáramlási arányig. Csatlakozó M 22 x 1.5 magasnyomású tömlőkhöz.