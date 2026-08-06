A permetező lándzsa az összes KHB és OC 6-18 modellt és azok tartozékait csatlakoztatja a Quick Connect adapter segítségével. Megkönnyíti az ergonómikus munkavégzést, és a távolság növelésével nagymértékben megvédi a felhasználót a permetező víztől. A szórócső minden KHB és OC 6-18 modellel kompatibilis. Alkalmazásához Quick Connect adapterrel rendelkező tartozékokra van szükség, mint például az MJ 24 Multi Jet.