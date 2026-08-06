Hosszabbító lándzsa
Kärcher közepes nyomású mosók és tartozékok csatlakoztatásához a Quick Connect adapter segítségével. Minden KHB és OC 6-18 modellel kompatibilis.
A permetező lándzsa az összes KHB és OC 6-18 modellt és azok tartozékait csatlakoztatja a Quick Connect adapter segítségével. Megkönnyíti az ergonómikus munkavégzést, és a távolság növelésével nagymértékben megvédi a felhasználót a permetező víztől. A szórócső minden KHB és OC 6-18 modellel kompatibilis. Alkalmazásához Quick Connect adapterrel rendelkező tartozékokra van szükség, mint például az MJ 24 Multi Jet.
Jellemzők és előnyök
A Kärcher KHB és OC 6-18 tartozékok csatlakoztatása a Quick Connect adapter segítségével
- Ergonómikus kidolgozás és nagyfokú fröccsenés elleni védelem.
SZÍNKÓDOLÁS A BAYONETT SZERELVÉNYNÉL
- EGYÉRTELMŰ ELHATÁROLÁS A MOSÓK TARTOZÉKAITÓL.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|384 x 40 x 37