Hosszabbító lándzsa

Kärcher közepes nyomású mosók és tartozékok csatlakoztatásához a Quick Connect adapter segítségével. Minden KHB és OC 6-18 modellel kompatibilis.

A permetező lándzsa az összes KHB és OC 6-18 modellt és azok tartozékait csatlakoztatja a Quick Connect adapter segítségével. Megkönnyíti az ergonómikus munkavégzést, és a távolság növelésével nagymértékben megvédi a felhasználót a permetező víztől. A szórócső minden KHB és OC 6-18 modellel kompatibilis. Alkalmazásához Quick Connect adapterrel rendelkező tartozékokra van szükség, mint például az MJ 24 Multi Jet.

Jellemzők és előnyök
A Kärcher KHB és OC 6-18 tartozékok csatlakoztatása a Quick Connect adapter segítségével
  • Ergonómikus kidolgozás és nagyfokú fröccsenés elleni védelem.
SZÍNKÓDOLÁS A BAYONETT SZERELVÉNYNÉL
  • EGYÉRTELMŰ ELHATÁROLÁS A MOSÓK TARTOZÉKAITÓL.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 384 x 40 x 37