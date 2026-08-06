Hosszabbító tömlő SC 1-hez

Az SC 1 készülékhez való hosszabbító tömlővel olyan nehezen elérhető helyek is, mint a sarkok és a bemélyedések könnyedén tisztíthatók.

Az SC hosszabbító tömlővel az olyan nehezen elérhető helyek is, mint a sarkok és bemélyedések is könnyedén és fáradság nélkül tisztíthatók. A többi tartozék, mint a kézi tisztító fej, a Power-fúvóka stb. minden további nélkül bármikor felhelyezhető.

Jellemzők és előnyök
Kompatibilitás más tartozékokkal
  • Tartozékok csatlakoztatása a hosszabbító tömlőhöz szükség szerint, például kézi tisztítófej körkefe vagy Power-fúvóka.
Rugalmas hosszabbítótömlő a fáradságmentes munkavégzésért
  • Nehezen hozzáférhető helyek kényelmes tisztítása
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,4
Méretek (H × Sz × M) (mm) 375 x 51 x 220
Alkalmazási területek
  • Konyhai munkalapok
  • Lefolyók
  • Mosdó
  • Csaptelepek
  • Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
  • Fürdőszoba
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.