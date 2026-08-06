Hosszabbító tömlő SC 1-hez
Az SC 1 készülékhez való hosszabbító tömlővel olyan nehezen elérhető helyek is, mint a sarkok és a bemélyedések könnyedén tisztíthatók.
Az SC hosszabbító tömlővel az olyan nehezen elérhető helyek is, mint a sarkok és bemélyedések is könnyedén és fáradság nélkül tisztíthatók. A többi tartozék, mint a kézi tisztító fej, a Power-fúvóka stb. minden további nélkül bármikor felhelyezhető.
Jellemzők és előnyök
Kompatibilitás más tartozékokkal
- Tartozékok csatlakoztatása a hosszabbító tömlőhöz szükség szerint, például kézi tisztítófej körkefe vagy Power-fúvóka.
Rugalmas hosszabbítótömlő a fáradságmentes munkavégzésért
- Nehezen hozzáférhető helyek kényelmes tisztítása
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,4
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|375 x 51 x 220
Alkalmazási területek
- Konyhai munkalapok
- Lefolyók
- Mosdó
- Csaptelepek
- Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
- Fürdőszoba
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