Hosszabbítótömlő FRV 30 Me és 50 Me felülettisztítóhoz

5 m hosszabbítótömlő FRV 30 Me felülettisztítóhoz. Összekötőidommal.

Specifikációk

Műszaki adatok

Szín ezüst
Csomagolási súly (kg) 1,1
Kompatibilis készülékek