Hy-Protect szűrő
A Hy-Protect ultraszűrő a Kärcher WPC 120 UF vízszűrő rendszerünk négyfokozatú szűrőkoncepciójának harmadik szűrőfokozata.
A Hy-Protect ultraszűrő megbízhatóan megszűri a baktériumokat, vírusokat és a mikroműanyagokat is, akár > 0,1 µm részecskeméretig. Az ultraszűrő a Kärcher WPC 120 UF vízszűrőrendszer négyfokozatú szűrőkoncepciójának harmadik szűrőfokozata.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Súly tartozékok nélkül (kg)
|0,4
|Csomagolási súly (kg)
|0,5
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|71 x 71 x 272
Alkalmazási területek
- Ivóvíz