Hy-Protect szűrő

A Hy-Protect ultraszűrő a Kärcher WPC 120 UF vízszűrő rendszerünk négyfokozatú szűrőkoncepciójának harmadik szűrőfokozata.

A Hy-Protect ultraszűrő megbízhatóan megszűri a baktériumokat, vírusokat és a mikroműanyagokat is, akár > 0,1 µm részecskeméretig. Az ultraszűrő a Kärcher WPC 120 UF vízszűrőrendszer négyfokozatú szűrőkoncepciójának harmadik szűrőfokozata.

Specifikációk

Műszaki adatok

Súly tartozékok nélkül (kg) 0,4
Csomagolási súly (kg) 0,5
Méretek (H × Sz × M) (mm) 71 x 71 x 272
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Ivóvíz