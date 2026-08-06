A Hy-Protect ultraszűrő megbízhatóan megszűri a baktériumokat, vírusokat és a mikroműanyagokat is, akár > 0,1 µm részecskeméretig. Az ultraszűrő a Kärcher WPC 120 UF vízszűrőrendszer négyfokozatú szűrőkoncepciójának harmadik szűrőfokozata.