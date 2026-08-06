Ezt a LED-es munkalámpát kifejezetten a folyadékból pelletbe (L2P) történő közvetlen szereléshez fejlesztették ki, és javítja a munkaterület megvilágítását. A rossz fényviszonyok ronthatják a tisztítási munka eredményeit. A 170 lumenes fényáramával a LED-es lámpa optimális megvilágítást biztosít, és legalább öt munkaórán keresztül javítja a láthatóságot. Összeszereléséhez mindössze a fúvókára kell rögzíteni. Kis súlyának köszönhetően a lámpa nem befolyásolja a gép kezelését. A munkalámpa vízálló is. Egy CR123 lítium-ion akkumulátor tartozik a szállítási terjedelemhez; további akkumulátorok külön kaphatók.