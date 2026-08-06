Inno Foam habosító készlet - az innovatív magasnyomású habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású és HDS magasnyomású tisztítókkal történő használatra - tisztításra vagy fertőtlenítésre. Dupla szórószár habosító fúvókával és magasnyomású sugárral az öblítéshez. A fúvókakészleteket külön kell megrendelni.