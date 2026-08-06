Inno Foam habosító készlet

Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával. Tisztítószer-adagoló szeleppel (0-5%).

Inno Foam habosító készlet - az innovatív magasnyomású habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású és HDS magasnyomású tisztítókkal történő használatra - tisztításra vagy fertőtlenítésre. Dupla szórószár habosító fúvókával és magasnyomású sugárral az öblítéshez. A fúvókakészleteket külön kell megrendelni.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 2
Tartozékok
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