Inno Foam habosító készlet
Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával. Tisztítószer-adagoló szeleppel (0-5%).
Inno Foam habosító készlet - az innovatív magasnyomású habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású és HDS magasnyomású tisztítókkal történő használatra - tisztításra vagy fertőtlenítésre. Dupla szórószár habosító fúvókával és magasnyomású sugárral az öblítéshez. A fúvókakészleteket külön kell megrendelni.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Csomagolási súly (kg)
|2
Kompatibilis készülékek
Tartozékok
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