Inno Foam habosító készlet tisztítószer-adagolóval - az innovatív magasnyomású habosítórendszer mobil és telepített HD és HDS magasnyomású tisztítókkal történő használatra - tisztításra vagy fertőtlenítésre. Dupla szórószár habosító fúvókával és magasnyomású sugárral az öblítéshez. A magasnyomású tisztítószer-adagoló pontos adagolószeleppel rendelkezik (0-5%). A fúvókakészleteket külön kell megrendelni.