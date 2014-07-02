Inno Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval

Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával. Tisztítószer-adagoló szeleppel.

Inno Foam habosító készlet tisztítószer-adagolóval - az innovatív magasnyomású habosítórendszer mobil és telepített HD és HDS magasnyomású tisztítókkal történő használatra - tisztításra vagy fertőtlenítésre. Dupla szórószár habosító fúvókával és magasnyomású sugárral az öblítéshez. A magasnyomású tisztítószer-adagoló pontos adagolószeleppel rendelkezik (0-5%). A fúvókakészleteket külön kell megrendelni.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csatlakozómenet M22 x 1,5
Csomagolási súly (kg) 3,3
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.