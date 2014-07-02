Inno Foam habosító készlet tisztítószer adagolóval
Üzemkész habosítórendszer mobil és telepített magasnyomású mosókkal történő tisztításra, fertőtlenítésre. Dupla szórószár habfúvókával. Tisztítószer-adagoló szeleppel.
Inno Foam habosító készlet tisztítószer-adagolóval - az innovatív magasnyomású habosítórendszer mobil és telepített HD és HDS magasnyomású tisztítókkal történő használatra - tisztításra vagy fertőtlenítésre. Dupla szórószár habosító fúvókával és magasnyomású sugárral az öblítéshez. A magasnyomású tisztítószer-adagoló pontos adagolószeleppel rendelkezik (0-5%). A fúvókakészleteket külön kell megrendelni.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csatlakozómenet
|M22 x 1,5
|Csomagolási súly (kg)
|3,3
Kompatibilis készülékek
Tartozékok
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