iSolar magasnyomású tömlő 14

Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumifedéllel) iSolar TL 14-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához.

A kiváló minőségű és rugalmas magasnyomású tömlő gumifedéllel alkalmas az iSolar TL 14 készülékkel való használatra. A tömlő külső rétege különösen jó csúszási jellemzőkkel rendelkezik, ideális a teleszkópos rúd kieresztéséhez és behúzásához.

Specifikációk

Műszaki adatok

Teleszkópos nyél hossza (m) 15
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 155
Csatlakozómenet M22 x 1,5
Csomagolási súly (kg) 2,8
Kompatibilis készülékek
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