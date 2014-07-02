iSolar magasnyomású tömlő 7

Kiváló minőségű, rugalmas magasnyomású tömlő (gumifedéllel) iSolar TL 7-hez. A tömlő külső rétege különösen jó csúszótulajdonságokkal bír a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához.

A gumifedéllel ellátott kiváló minőségű és rugalmas magasnyomású tömlő az iSolar TL 7 készülékkel való használatra alkalmas. A tömlő külső rétege különösen jó csúszási jellemzőkkel rendelkezik, ideális a teleszkópos nyél kieresztéséhez és behúzásához.

Specifikációk

Műszaki adatok

Teleszkópos nyél hossza (m) 8,5
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 155
Csatlakozómenet M22 x 1,5
Csomagolási súly (kg) 1,6
Kompatibilis készülékek
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