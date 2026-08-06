Iszapszívó, amely akár még 20 négyzetméter kiterjedésű iszap, homok, sár, alga és kavics biztonságos elszívására alkalmas. A Kärcher magasnyomású mosók magasnyomású tömlőjéhez csatlakoztatva szennyezettvíz-szivattyúként használható. Az erős iszapszívó 8000 és 18000 liter / óra szennyeződéssel képes megbírkózni. A magasnyomású tömlőkhöz való M 22 × 1,5 csatlakozással. A 3,6 méter hosszú szívótömlő NW 37-vel, ≤ 050 fúvókaméretű magasnyomású mosókhoz alkalmas (a 6.415-935.0 szabványos verzióval ellátva). A 040-es fúvókaméretű magasnyomású mosókhoz használja a 6.415-934.0 fúvókát. A 060 fúvókaméretű magasnyomású mosók esetében pedig használja a 6.415-936.0 fúvókát.