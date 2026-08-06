Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm

Forgó Classic szórószár ergonomikus fogantyúval, robusztus és kiváló minőségű rozsdamentes acél kivitelben. Alkalmas Kärcher melegvizes magasnyomású tisztítókhoz is.

Specifikációk

Műszaki adatok

Hossz (mm) 1050
Hőmérséklet (°C) max. 155
Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 1
Kompatibilis készülékek