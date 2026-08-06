A K!Control modern dizájnjával és egyszerű kezelésével lenyűgöző. A gép elektronikus érmebefogadóval rendelkezik, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy kényelmesen, érmével indítsák el mosási programjaikat. A nagyméretű, 7 hüvelykes kijelzővel és forgógombbal ellátott kezelőpanel vizuálisan és intuitív módon vezeti végig az ügyfeleket minden mosási programon a tökéletes mosási eredmények érdekében. A kijelző valós időben mutatja a fennmaradó időt és a kreditegyenleget is, így az ügyfelek mindig teljes áttekintést kaphatnak járműmosásukról. A K!Control opcionálisan állvánnyal is felszerelhető, így jól látható helyen helyezhető el és könnyen hozzáférhető. Világító LED oldalsó csíkokkal is felszerelhető.