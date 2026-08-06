K!Control önkiszolgáló mosórendszerekhez elektronikus érmeelfogadóval
A K!Control egy érmebefogadóval ellátott indító- és fizetési rendszer, amely lehetővé teszi a mosási programok kényelmes indítását érmék használatával.
A K!Control modern dizájnjával és egyszerű kezelésével lenyűgöző. A gép elektronikus érmebefogadóval rendelkezik, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy kényelmesen, érmével indítsák el mosási programjaikat. A nagyméretű, 7 hüvelykes kijelzővel és forgógombbal ellátott kezelőpanel vizuálisan és intuitív módon vezeti végig az ügyfeleket minden mosási programon a tökéletes mosási eredmények érdekében. A kijelző valós időben mutatja a fennmaradó időt és a kreditegyenleget is, így az ügyfelek mindig teljes áttekintést kaphatnak járműmosásukról. A K!Control opcionálisan állvánnyal is felszerelhető, így jól látható helyen helyezhető el és könnyen hozzáférhető. Világító LED oldalsó csíkokkal is felszerelhető.
Jellemzők és előnyök
Kezelőpanel nagyméretű, 7 hüvelykes kijelzővel és forgatógombbal
- A mosás teljes áttekintése.
- A fennmaradó idő vagy a fennmaradó kredit valós idejű megtekintése.
Elektronikus érmeelfogadó
- Könnyű fizetés a mosóhelyen.
- Fizetés érmékkel vagy zsetonokkal.
- Többdimenziós érmevizsgálat a hamisított érmék behelyezésének minimalizálása érdekében.
Opcionális állvány
- Kiemelt elhelyezés lehetséges.
- Kiváló láthatóság és könnyű hozzáférés.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolási súly (kg)
|16,6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|500 x 380 x 250
Videók
Alkalmazási területek
- Indító és fizető rendszer önkiszolgáló mosórendszerekhez