K!Control önkiszolgáló mosórendszerekhez hitelkártya-terminállal

A K!Control egy beléptető és fizetési rendszer, amely integrált bankkártya-terminállal rendelkezik az érintésmentes fizetéshez.

Modern kialakításával, intuitív vezérlésével és változatos fizetési lehetőségeivel a K!Control kényelmes és biztonságos indítási és fizetési folyamatot kínál az önkiszolgáló mosórendszerekben. A gép beépített bankkártya-terminállal rendelkezik, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy érintésmentesen fizessenek a mosási programokért. A nagyméretű, 7 hüvelykes kijelzővel és forgógombbal ellátott kezelőpanel vizuálisan és intuitív módon vezeti végig az ügyfeleket az egyes mosási programokon. A kijelző valós időben mutatja a fennmaradó időt és a kreditegyenleget, így az ügyfél mindig áttekintést kap. A K!Control opcionálisan állvánnyal is felszerelhető, így jól látható helyen helyezhető el és könnyen hozzáférhető. Világító LED oldalsó szalagokkal is felszerelhető.

Jellemzők és előnyök
Kezelőpanel nagyméretű, 7 hüvelykes kijelzővel és forgatógombbal
  • A mosás teljes áttekintése.
  • A fennmaradó idő vagy a fennmaradó kredit valós idejű megtekintése.
Hitelkártya-terminál
  • Egyszerű, érintésmentes fizetés a mosóhelyen.
Opcionális állvány
  • Kiemelt elhelyezés lehetséges.
  • Kiváló láthatóság és könnyű hozzáférés.
Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolási súly (kg) 17,3
Méretek (H × Sz × M) (mm) 500 x 380 x 280

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Indító és fizető rendszer önkiszolgáló mosórendszerekhez