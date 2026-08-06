K!Control önkiszolgáló mosórendszerekhez hitelkártya-terminállal
A K!Control egy beléptető és fizetési rendszer, amely integrált bankkártya-terminállal rendelkezik az érintésmentes fizetéshez.
Modern kialakításával, intuitív vezérlésével és változatos fizetési lehetőségeivel a K!Control kényelmes és biztonságos indítási és fizetési folyamatot kínál az önkiszolgáló mosórendszerekben. A gép beépített bankkártya-terminállal rendelkezik, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy érintésmentesen fizessenek a mosási programokért. A nagyméretű, 7 hüvelykes kijelzővel és forgógombbal ellátott kezelőpanel vizuálisan és intuitív módon vezeti végig az ügyfeleket az egyes mosási programokon. A kijelző valós időben mutatja a fennmaradó időt és a kreditegyenleget, így az ügyfél mindig áttekintést kap. A K!Control opcionálisan állvánnyal is felszerelhető, így jól látható helyen helyezhető el és könnyen hozzáférhető. Világító LED oldalsó szalagokkal is felszerelhető.
Jellemzők és előnyök
Kezelőpanel nagyméretű, 7 hüvelykes kijelzővel és forgatógombbal
- A mosás teljes áttekintése.
- A fennmaradó idő vagy a fennmaradó kredit valós idejű megtekintése.
Hitelkártya-terminál
- Egyszerű, érintésmentes fizetés a mosóhelyen.
Opcionális állvány
- Kiemelt elhelyezés lehetséges.
- Kiváló láthatóság és könnyű hozzáférés.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolási súly (kg)
|17,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|500 x 380 x 280
Videók
Alkalmazási területek
- Indító és fizető rendszer önkiszolgáló mosórendszerekhez