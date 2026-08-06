Modern kialakításával, intuitív vezérlésével és változatos fizetési lehetőségeivel a K!Control kényelmes és biztonságos indítási és fizetési folyamatot kínál az önkiszolgáló mosórendszerekben. A gép beépített bankkártya-terminállal rendelkezik, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy érintésmentesen fizessenek a mosási programokért. A nagyméretű, 7 hüvelykes kijelzővel és forgógombbal ellátott kezelőpanel vizuálisan és intuitív módon vezeti végig az ügyfeleket az egyes mosási programokon. A kijelző valós időben mutatja a fennmaradó időt és a kreditegyenleget, így az ügyfél mindig áttekintést kap. A K!Control opcionálisan állvánnyal is felszerelhető, így jól látható helyen helyezhető el és könnyen hozzáférhető. Világító LED oldalsó szalagokkal is felszerelhető.