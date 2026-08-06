K!Control önkiszolgáló mosórendszerekhez külső fizetési rendszerrel való használatra

A K!Control lehetővé teszi a mosóprogramok indítását külső fizetési rendszeren keresztül, és biztosítja az önkiszolgáló mosóberendezések egyszerű kezelését.

A K!Control modern dizájnjával és egyszerű kezelésével lenyűgöző. Külső fizetési rendszerrel való használatra tervezték, és lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy kényelmesen elindítsák mosási programjaikat. A nagyméretű, 7 hüvelykes kijelzővel és forgógombbal ellátott kezelőpanel vizuálisan és intuitív módon vezeti végig az ügyfeleket minden mosási programon a tökéletes mosási eredmények érdekében. A kijelző valós időben mutatja a fennmaradó időt és a kreditegyenleget, így az ügyfél mindig teljes áttekintést kaphat a járműmosásról. A K!Control opcionálisan állvánnyal is felszerelhető, így jól látható helyen helyezhető el és könnyen hozzáférhető. Világító LED oldalsó csíkokkal is felszerelhető.

Jellemzők és előnyök
Kezelőpanel nagyméretű, 7 hüvelykes kijelzővel és forgatógombbal
  • A mosás teljes áttekintése.
  • A fennmaradó idő vagy a fennmaradó kredit valós idejű megtekintése.
Opcionális állvány
  • Kiemelt elhelyezés lehetséges.
  • Kiváló láthatóság és könnyű hozzáférés.
Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolási súly (kg) 16,7
Méretek (H × Sz × M) (mm) 500 x 380 x 250

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Indító és fizető rendszer önkiszolgáló mosórendszerekhez