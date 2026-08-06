A K!Control modern dizájnjával és egyszerű kezelésével lenyűgöző. Külső fizetési rendszerrel való használatra tervezték, és lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy kényelmesen elindítsák mosási programjaikat. A nagyméretű, 7 hüvelykes kijelzővel és forgógombbal ellátott kezelőpanel vizuálisan és intuitív módon vezeti végig az ügyfeleket minden mosási programon a tökéletes mosási eredmények érdekében. A kijelző valós időben mutatja a fennmaradó időt és a kreditegyenleget, így az ügyfél mindig teljes áttekintést kaphat a járműmosásról. A K!Control opcionálisan állvánnyal is felszerelhető, így jól látható helyen helyezhető el és könnyen hozzáférhető. Világító LED oldalsó csíkokkal is felszerelhető.