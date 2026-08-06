Kábeljavító készlet
A Kärcher robotfűnyíró határolóvezeték-javítókészletével a huzalszakadások megbízhatóan javíthatók, és a határolóvezeték szükség szerint csatlakoztatható és meghosszabbítható.
A határolóvezeték javítókészlete hat kiváló minőségű vezetékcsatlakozót és egy rövid vezetékhosszabbítást tartalmaz. Ez felhasználható a határolóvezeték hosszának meghosszabbítására. Arra is használható, hogy gyorsan és egyszerűen helyrehozza a huzal törését.
Jellemzők és előnyök
Javítókészlet hibás határolókábelhez, 6 kábelösszekötőhöz és egy kiegészítő kábellel
Határolókábel megbízhatóan meghosszabbítható
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|6
|Kábelhossz (cm)
|30
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|25 x 23 x 17
Alkalmazási területek
- Pázsit