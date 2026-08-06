Kábeljavító készlet

A Kärcher robotfűnyíró határolóvezeték-javítókészletével a huzalszakadások megbízhatóan javíthatók, és a határolóvezeték szükség szerint csatlakoztatható és meghosszabbítható.

A határolóvezeték javítókészlete hat kiváló minőségű vezetékcsatlakozót és egy rövid vezetékhosszabbítást tartalmaz. Ez felhasználható a határolóvezeték hosszának meghosszabbítására. Arra is használható, hogy gyorsan és egyszerűen helyrehozza a huzal törését.

Jellemzők és előnyök
Javítókészlet hibás határolókábelhez, 6 kábelösszekötőhöz és egy kiegészítő kábellel
Határolókábel megbízhatóan meghosszabbítható
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 6
Kábelhossz (cm) 30
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 25 x 23 x 17
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
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