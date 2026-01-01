Vízkőmentesítő patron

A Kärcher SC 3 EasyFix gőztisztító gyors és hatékony vízkőmentesítéséhez. Csak annyit kell tennie, hogy behelyezi a patront, és kész.

A vízkőmentesítő patron megvédi a gőztisztító belsejében lévő technológiát a vízkő felhalmozódásától, így biztosítva a készülék hosszú élettartamát. A vízkőmentesítő patron használata és cseréje egyszerű, a használt patron pedig a háztartási hulladékkal együtt kidobható.

Jellemzők és előnyök
Védi a készülék technológiáját a meszesedéstől
  • Támogatja a gőztisztító hosszú távú kiváló teljesítményét.
Egyszerű és gyors patroncsere
Specifikációk

Műszaki adatok

Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 56 x 56 x 163
Alkalmazási területek
  • Vízkőoldó Kärcher gőztisztítókhoz