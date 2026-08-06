Tartozék f 1,100-1,300 l/h vízáramlású magasnyomású mosókhoz: az iSolar 400 egy 400 mm-es szélességű vízmeghajtású tárcsakefe különösen alkalmas kicsi és közepes méretű napelemes rendszerek tisztítására, mivel könnyű és könnyen kezelhető. Így a magasan fekvő rendszerek is gyorsan és kényelmesen tisztíthatók általa.