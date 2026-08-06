Kefe iSolar 400

Az iSolar 400 vízmeghajtású tárcsakefét (munkaszélesség: 400 mm) 1,100-1,300 l/h vízáramláshoz tervezték. Kicsi és közepes méretű napelemes rendszerekhez (beleértve a magasan fekvő rendszereket is).

Tartozék f 1,100-1,300 l/h vízáramlású magasnyomású mosókhoz: az iSolar 400 egy 400 mm-es szélességű vízmeghajtású tárcsakefe különösen alkalmas kicsi és közepes méretű napelemes rendszerek tisztítására, mivel könnyű és könnyen kezelhető. Így a magasan fekvő rendszerek is gyorsan és kényelmesen tisztíthatók általa.

Specifikációk

Műszaki adatok

Átfolyási sebesség (l / h) 1100 / 1300
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Csatlakozómenet M 18
Átmérő (mm) 400
Csomagolási súly (kg) 2,5
Alkalmazási területek
  • Napelemek tisztításához
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