Kefe iSolar 400
Az iSolar 400 vízmeghajtású tárcsakefét (munkaszélesség: 400 mm) 1,100-1,300 l/h vízáramláshoz tervezték. Kicsi és közepes méretű napelemes rendszerekhez (beleértve a magasan fekvő rendszereket is).
Tartozék f 1,100-1,300 l/h vízáramlású magasnyomású mosókhoz: az iSolar 400 egy 400 mm-es szélességű vízmeghajtású tárcsakefe különösen alkalmas kicsi és közepes méretű napelemes rendszerek tisztítására, mivel könnyű és könnyen kezelhető. Így a magasan fekvő rendszerek is gyorsan és kényelmesen tisztíthatók általa.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átfolyási sebesség (l / h)
|1100 / 1300
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 40
|Csatlakozómenet
|M 18
|Átmérő (mm)
|400
|Csomagolási súly (kg)
|2,5
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Napelemek tisztításához
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