Kemény görgőkészlet

Kemény kefekiegészítő hidraulikus meghajtáshoz (4.762-584.0). Durva anyagból épült homlokzatokhoz, kőből és fából készült teraszokhoz. Biztonságos és könnyű gyorscserélő rendszer.

Jellemzők és előnyök
Csíkmentes tisztítás a szélekhez közel is
  • Az oldalon lévő sörték nedvesség elleni védelemként is szolgálnak és a szélekhez közeli tisztításhoz is alkalmasak.
  • Csíkmentes tisztítási eredmények a kefe közepén lévő átlós sörtéknek köszönhetően.
Intuitív színkódolás
  • A színkódolás megkönnyíti a megfelelő kefe-tartozék kiválasztását.
Gyorscserélő mechanizmus
  • Gyors kefecsere a tisztítási feladathoz való egyszerű alkalmazhatóság érdekében.
Specifikációk

Műszaki adatok

Bemeneti hőmérséklet (°C) 40
Szín zöld
Csomagolási súly (kg) 1,6

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Kő- vagy fafelületű teraszok tisztításához
  • Beton, tégla, bádoglemez vagy acél homlokzati felületek tisztítására