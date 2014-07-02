Törlőkendőkészlet kiváló minőségű pamutból padlótörlő kendőkkel és kézifej-huzatokkal. A padlótörlő kendőket a nagy padlótisztító fejen kell rögzíteni. A kézifej-huzatok egyszerűen és kényelmesen felhúzhatók a kézi tisztítófejre. A nagyon strapabíró frottír törlőkendők a szennyeződést optimálisan feltörlik és megmutatják rendkívüli szívóerejüket, szöszmentesen tisztítanak. Leginkább PVC-, linóleum-, csempe- és természetes kő padlók tisztítására alkalmas.