Kendőszett, frottír 5db

Kiváló minőségű, pamut padlótisztító törlőkendőkből és frottír kézi tisztítófejre való huzatokból álló törlőkendőkészlet.

Törlőkendőkészlet kiváló minőségű pamutból padlótörlő kendőkkel és kézifej-huzatokkal. A padlótörlő kendőket a nagy padlótisztító fejen kell rögzíteni. A kézifej-huzatok egyszerűen és kényelmesen felhúzhatók a kézi tisztítófejre. A nagyon strapabíró frottír törlőkendők a szennyeződést optimálisan feltörlik és megmutatják rendkívüli szívóerejüket, szöszmentesen tisztítanak. Leginkább PVC-, linóleum-, csempe- és természetes kő padlók tisztítására alkalmas.

Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű pamutból készült, padlótisztító törlőkendő
  • A szennyeződést optimálisan feloldja és feltörli a kendővel.
  • 60 °C-on géppel mosható.
Huzat kézi tisztítófejhez, kiváló minőségű pamutból
  • A szennyeződést optimálisan feloldja és feltörli a kendővel.
  • 60 °C-on géppel mosható.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín Fehér
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,3
Méretek (H × Sz × M) (mm) 265 x 65 x 200
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Konyhai munkalapok
  • Csempék
  • Zuhanykabinok/fürdőkádak
  • Főzőlapok
  • Kipufogó burkolatok
  • Hűtőszekrény (belül/kívül)
  • Kemény padlók
  • Konyhák