Kendőszett, frottír 5db
Kiváló minőségű, pamut padlótisztító törlőkendőkből és frottír kézi tisztítófejre való huzatokból álló törlőkendőkészlet.
Törlőkendőkészlet kiváló minőségű pamutból padlótörlő kendőkkel és kézifej-huzatokkal. A padlótörlő kendőket a nagy padlótisztító fejen kell rögzíteni. A kézifej-huzatok egyszerűen és kényelmesen felhúzhatók a kézi tisztítófejre. A nagyon strapabíró frottír törlőkendők a szennyeződést optimálisan feltörlik és megmutatják rendkívüli szívóerejüket, szöszmentesen tisztítanak. Leginkább PVC-, linóleum-, csempe- és természetes kő padlók tisztítására alkalmas.
Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű pamutból készült, padlótisztító törlőkendő
- A szennyeződést optimálisan feloldja és feltörli a kendővel.
- 60 °C-on géppel mosható.
Huzat kézi tisztítófejhez, kiváló minőségű pamutból
- A szennyeződést optimálisan feloldja és feltörli a kendővel.
- 60 °C-on géppel mosható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|265 x 65 x 200
Alkalmazási területek
- Konyhai munkalapok
- Csempék
- Zuhanykabinok/fürdőkádak
- Főzőlapok
- Kipufogó burkolatok
- Hűtőszekrény (belül/kívül)
- Kemény padlók
- Konyhák