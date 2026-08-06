Kerek sugarú fúvóka, hosszú, átmérő. 3 mm

Kerek sugarú, hosszú, power fúvóka a Kärcher szárazjeges tisztítókhoz. Abrazív alkalmazásokhoz, például makacs lerakódások, festék, olaj vagy korom eltávolításához. Gyorscserélő rendszerrel.

Tökéletes az alkatrészek, fröccsöntőformák vagy akár a robotfűnyírók hatékony tisztításához szárazjéges tísztítórendszerrel. A robusztus rozsdamentes acélból és alumíniumból készült hosszú, kerek sugárú fúvóka megkönnyíti a különösen koptató alkalmazásokat, és egyszerűen eltávolítja az olajok, zsírok, kenőanyagok vagy korom okozta erős szennyeződéseket és lerakódásokat. A megfelelő gyorscserélő rendszer biztosítja, hogy a fúvóka kezelése egyszerű, gyors és kényelmes legyen.

Jellemzők és előnyök
Hosszú, koptató hatású sugár
  • A nagy teljesítmény a rendkívül makacs lerakódások könnyed eltávolítását is eredményezi.
  • Nagyon alacsony sűrített levegő- és CO2-fogyasztás.
Gyorscsere-rendszer
  • Rendkívül könnyen kezelhető és variálható beállítás.
Robusztus, hosszú élettartamú kialakítás
  • Kiváló minőségű kivitel rozsdamentes acélból és alumíniumból.
Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolási súly (kg) 0,1

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Formák és öntőszerszámok tisztítása
  • Gépek, motoralkatrészek, öntőformák és tömítések tisztításához.
  • A festék eltávolításához a gépalkatrészekről
  • Kerti szerszámok és robotfűnyírók tisztításához.