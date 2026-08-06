Kerek sugarú fúvóka, hosszú, átmérő. 3 mm
Kerek sugarú, hosszú, power fúvóka a Kärcher szárazjeges tisztítókhoz. Abrazív alkalmazásokhoz, például makacs lerakódások, festék, olaj vagy korom eltávolításához. Gyorscserélő rendszerrel.
Tökéletes az alkatrészek, fröccsöntőformák vagy akár a robotfűnyírók hatékony tisztításához szárazjéges tísztítórendszerrel. A robusztus rozsdamentes acélból és alumíniumból készült hosszú, kerek sugárú fúvóka megkönnyíti a különösen koptató alkalmazásokat, és egyszerűen eltávolítja az olajok, zsírok, kenőanyagok vagy korom okozta erős szennyeződéseket és lerakódásokat. A megfelelő gyorscserélő rendszer biztosítja, hogy a fúvóka kezelése egyszerű, gyors és kényelmes legyen.
Jellemzők és előnyök
Hosszú, koptató hatású sugár
- A nagy teljesítmény a rendkívül makacs lerakódások könnyed eltávolítását is eredményezi.
- Nagyon alacsony sűrített levegő- és CO2-fogyasztás.
Gyorscsere-rendszer
- Rendkívül könnyen kezelhető és variálható beállítás.
Robusztus, hosszú élettartamú kialakítás
- Kiváló minőségű kivitel rozsdamentes acélból és alumíniumból.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
Videók
Alkalmazási területek
- Formák és öntőszerszámok tisztítása
- Gépek, motoralkatrészek, öntőformák és tömítések tisztításához.
- A festék eltávolításához a gépalkatrészekről
- Kerti szerszámok és robotfűnyírók tisztításához.