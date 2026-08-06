Tökéletes az alkatrészek, fröccsöntőformák vagy akár a robotfűnyírók hatékony tisztításához szárazjéges tísztítórendszerrel. A robusztus rozsdamentes acélból és alumíniumból készült hosszú, kerek sugárú fúvóka megkönnyíti a különösen koptató alkalmazásokat, és egyszerűen eltávolítja az olajok, zsírok, kenőanyagok vagy korom okozta erős szennyeződéseket és lerakódásokat. A megfelelő gyorscserélő rendszer biztosítja, hogy a fúvóka kezelése egyszerű, gyors és kényelmes legyen.