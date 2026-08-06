Keskeny szívófúvóka 170 mm (fehér) a WV 4-4, WV 6 és WV 7 modellekhez
Tökéletes rácsos ablakokhoz és más kis ablakfelületekhez: a WV 4-4, WV 6 és WV 7 készülékhez tartozó keskeny szívófúvóka 170 mm széles.
A WV 4-4, WV 6 és WV 7 készülékhez tartozó keskeny szívófúvóka 170 mm szélességével különösen alkalmas rácsos ablakok és más kis ablakfelületek tisztítására, amelyek nagyobb szívófúvókákkal nem tisztíthatók meg bizonyos nehézség nélkül.
Jellemzők és előnyök
Keskeny forma.
Könnyen cserélhető
- A szívófejek könnyedén cserélhetőek.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|172 x 98 x 41
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Osztott ablakok
- Sima felületek
- Ablakok és üvegfelületek
- Tükrök
- Csempék
- Zuhanykabinok/fürdőkádak
- Konyhai munkalapok
- Napenergia rendszerek