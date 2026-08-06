Készülékspecifikus fúvókakészlet 750-1000 l/h

Tisztítószer-injektor + magasnyomású fúvóka + csavarzat 4.637-033 rendelési számhoz, HDS 750-1000 l/óra

Specifikációk

Műszaki adatok

Csatlakozómenet M22 x 1,5
Csomagolási súly (kg) 0,2