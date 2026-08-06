Kétliteres tisztítószertartály DUO Advanced habosító szórószárhoz

A kiegészítő kétliteres tartály lehetővé teszi a tisztítószer gyors cseréjét a Kärcher Basic, Advanced és DUO Advanced tartályos habosító szórószárral.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolási súly (kg) 0,2