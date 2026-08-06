Kétliteres tisztítószertartály DUO Advanced habosító szórószárhoz
A kiegészítő kétliteres tartály lehetővé teszi a tisztítószer gyors cseréjét a Kärcher Basic, Advanced és DUO Advanced tartályos habosító szórószárral.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
Kompatibilis készülékek
- Habosító tartályos szórószár Basic 1, 350 l / h - 600 l / h
- Habosító tartályos szórószár Basic 2, 700 l / h - 800 l / h
- Habosító tartályos szórószár Basic 3, 900 l / h - 2500 l / h
- Tartályos habosító szórószár DUO Advanced 1, 400 l / h - 600 l / h
- Tartályos habosító szórószár DUO Advanced 2, 700 l / h - 800 l / h
- Tartályos habosító szórószár DUO Advanced 3, 900 l / h - 2500 l / h