Kezdő kendő szett

A kiváló minőségű Starter törlőkendő készlet gőztisztításhoz két univerzális padlótisztító kendőt, a kézi fúvóka koptató huzatát és egy polírozó kendőt tartalmaz.

Kezdő kendőkészlet a tökéletes tisztaságért gőzzel történő tisztítás közben. A két padlótisztító törlőkendő speciális hurkos szövetszerkezetével különösen jó szennyeződést tesz lehetővé, a sarkok és a szélek is könnyedén megtisztíthatók. A padlótisztító kendők nagy gőzáteresztő képessége kiváló és higiénikus tisztítási eredményt biztosít. Könnyen és gyorsan rögzíthetők az EasyFix padlófúvókához a kampós-hurkos rendszerrel, és eltávolíthatók anélkül, hogy szennyeződéssel érintkeznének. A kézi fúvóka csiszolóborításával könnyedén eltávolíthatja a makacs vízkő- és szappanmaradványokat is, a polírozó kendővel pedig úgy csillognak a tükrök és más sima felületek, mint az újkor.

Jellemzők és előnyök
Prémium mikroszálas
  • A padlótisztító kendők szövetének speciális hurokszerkezete különösen jó szennyeződésfelvételt biztosít.
  • Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Kényelmes tépőzáras rendszer
  • A padlótisztító kendő padlótisztító fejre történő egyszerű felhelyezése mindössze rányomással.
  • A padlótisztító kendő tisztítás közben nem csúszik el.
Taposófül a padlótisztító kendőn
  • Kendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül: egyszerűen lépjen a taposófülre és húzza felfelé a padlótisztító fejet.
  • Az alkalmazási terület (pl. a konyha és a fürdőszoba elkülönítése) feljegyezhető a talpszárnyon lévő mezőben.
A padlótisztító kendő a padlótisztító fej mindegyik oldalán túlnyúlik
  • Sarkok, peremek és más, nehezen elérhető helyek fáradságmentes tisztításához.
Mikroszálas abrazív kendő kézi tisztítófejhez abrazív, valamint puha mikroszálakkal
  • Vízkő és szappanmaradványok optimális oldása az abrazív szálaknak köszönhetően.
Polírozókendő kiváló minőségű mikroszálas anyagból
  • Csíkmentes polírozási eredmény.
  • Nagyon jó vízfelvétel.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín Fehér
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 345 x 115 x 10
Alkalmazási területek
  • Kemény padlók
  • Zuhanykabinok/fürdőkádak
  • Mosdók
  • Csaptelepek
  • Tükrök
  • Csempék