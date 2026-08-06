Kezdő kendő szett
A kiváló minőségű Starter törlőkendő készlet gőztisztításhoz két univerzális padlótisztító kendőt, a kézi fúvóka koptató huzatát és egy polírozó kendőt tartalmaz.
Kezdő kendőkészlet a tökéletes tisztaságért gőzzel történő tisztítás közben. A két padlótisztító törlőkendő speciális hurkos szövetszerkezetével különösen jó szennyeződést tesz lehetővé, a sarkok és a szélek is könnyedén megtisztíthatók. A padlótisztító kendők nagy gőzáteresztő képessége kiváló és higiénikus tisztítási eredményt biztosít. Könnyen és gyorsan rögzíthetők az EasyFix padlófúvókához a kampós-hurkos rendszerrel, és eltávolíthatók anélkül, hogy szennyeződéssel érintkeznének. A kézi fúvóka csiszolóborításával könnyedén eltávolíthatja a makacs vízkő- és szappanmaradványokat is, a polírozó kendővel pedig úgy csillognak a tükrök és más sima felületek, mint az újkor.
Jellemzők és előnyök
Prémium mikroszálas
- A padlótisztító kendők szövetének speciális hurokszerkezete különösen jó szennyeződésfelvételt biztosít.
- Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Kényelmes tépőzáras rendszer
- A padlótisztító kendő padlótisztító fejre történő egyszerű felhelyezése mindössze rányomással.
- A padlótisztító kendő tisztítás közben nem csúszik el.
Taposófül a padlótisztító kendőn
- Kendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül: egyszerűen lépjen a taposófülre és húzza felfelé a padlótisztító fejet.
- Az alkalmazási terület (pl. a konyha és a fürdőszoba elkülönítése) feljegyezhető a talpszárnyon lévő mezőben.
A padlótisztító kendő a padlótisztító fej mindegyik oldalán túlnyúlik
- Sarkok, peremek és más, nehezen elérhető helyek fáradságmentes tisztításához.
Mikroszálas abrazív kendő kézi tisztítófejhez abrazív, valamint puha mikroszálakkal
- Vízkő és szappanmaradványok optimális oldása az abrazív szálaknak köszönhetően.
Polírozókendő kiváló minőségű mikroszálas anyagból
- Csíkmentes polírozási eredmény.
- Nagyon jó vízfelvétel.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|345 x 115 x 10
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Kemény padlók
- Zuhanykabinok/fürdőkádak
- Mosdók
- Csaptelepek
- Tükrök
- Csempék