Kezdő kendőkészlet a tökéletes tisztaságért gőzzel történő tisztítás közben. A két padlótisztító törlőkendő speciális hurkos szövetszerkezetével különösen jó szennyeződést tesz lehetővé, a sarkok és a szélek is könnyedén megtisztíthatók. A padlótisztító kendők nagy gőzáteresztő képessége kiváló és higiénikus tisztítási eredményt biztosít. Könnyen és gyorsan rögzíthetők az EasyFix padlófúvókához a kampós-hurkos rendszerrel, és eltávolíthatók anélkül, hogy szennyeződéssel érintkeznének. A kézi fúvóka csiszolóborításával könnyedén eltávolíthatja a makacs vízkő- és szappanmaradványokat is, a polírozó kendővel pedig úgy csillognak a tükrök és más sima felületek, mint az újkor.