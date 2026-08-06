Kezdőcsomag Fűnyíró pengék
A vágópenge eltávolítja a nem kívánt növekedést és a mohát még a nehezen hozzáférhető helyeken is, és kompatibilis az összes 18 V-os és 36 V-os Kärcher Battery Power fűnyíróval.
Ezekkel az erős fűnyíró pengékkel a moha, az ellenőrizetlen növekedés és a gyom a múlté – még a nehezen hozzáférhető helyeken is, ahová fűnyíróval nem lehet hozzáférni. A Starter Kit tartalmaz egy pengetartót 10 vágópengével, amelyek könnyen és szerszámok nélkül cserélhetők. Használhatók a Kärcher összes 18 V-os és 36 V-os akkumulátoros fűnyírójában.
Jellemzők és előnyök
Vágási eredmény
- Különösen hatékony vágás és tiszta vágási eredmény a robusztus vágópengének köszönhetően.
Szegélynyíró kés szerszámmentes cseréje
- A vágópenge néhány mozdulattal, szerszámok nélkül cserélhető.
Praktikus 2 az 1-ben kezdőkészlet
- A szállítási terjedelemben található 10 vágópengével ellátott pengetartó biztosítja a hosszú ideig tartó munkát.
Tökéletesen összehangolt tartozékok
- Kompatibilis a Kärcher összes 18 V-os és 36 V-os akkumulátoros fűnyírójával.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Pengék száma
|2
|Nyírásszélesség (cm)
|23
|Szín
|szürke
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|118 x 118 x 35
Alkalmazási területek
- Pázsit
- Gyepszélek