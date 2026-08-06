Ezekkel az erős fűnyíró pengékkel a moha, az ellenőrizetlen növekedés és a gyom a múlté – még a nehezen hozzáférhető helyeken is, ahová fűnyíróval nem lehet hozzáférni. A Starter Kit tartalmaz egy pengetartót 10 vágópengével, amelyek könnyen és szerszámok nélkül cserélhetők. Használhatók a Kärcher összes 18 V-os és 36 V-os akkumulátoros fűnyírójában.