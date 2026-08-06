Kezdőcsomag Fűnyíró pengék

A vágópenge eltávolítja a nem kívánt növekedést és a mohát még a nehezen hozzáférhető helyeken is, és kompatibilis az összes 18 V-os és 36 V-os Kärcher Battery Power fűnyíróval.

Ezekkel az erős fűnyíró pengékkel a moha, az ellenőrizetlen növekedés és a gyom a múlté – még a nehezen hozzáférhető helyeken is, ahová fűnyíróval nem lehet hozzáférni. A Starter Kit tartalmaz egy pengetartót 10 vágópengével, amelyek könnyen és szerszámok nélkül cserélhetők. Használhatók a Kärcher összes 18 V-os és 36 V-os akkumulátoros fűnyírójában.

Jellemzők és előnyök
Vágási eredmény
  • Különösen hatékony vágás és tiszta vágási eredmény a robusztus vágópengének köszönhetően.
Szegélynyíró kés szerszámmentes cseréje
  • A vágópenge néhány mozdulattal, szerszámok nélkül cserélhető.
Praktikus 2 az 1-ben kezdőkészlet
  • A szállítási terjedelemben található 10 vágópengével ellátott pengetartó biztosítja a hosszú ideig tartó munkát.
Tökéletesen összehangolt tartozékok
  • Kompatibilis a Kärcher összes 18 V-os és 36 V-os akkumulátoros fűnyírójával.
Specifikációk

Műszaki adatok

Pengék száma 2
Nyírásszélesség (cm) 23
Szín szürke
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 118 x 118 x 35
Alkalmazási területek
  • Pázsit
  • Gyepszélek