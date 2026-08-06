Kézi fúvókahuzat készlet
A kézifúvókához két huzatot tartalmazó készlet. A huzatok prémium mikroszálas anyagból készültek - hogy még több szennyeződést lazítsanak és vegyenek fel.
A készlethez mellékelt két prémium mikroszálas huzat még hatékonyabbá teszi a kézi fúvóka használatát a szennyeződések és zsírok fellazításában és felszedésében. Ideális a különösen nehéz és makacs szennyeződésekhez a fürdőszobákban és konyhákban. Még a főzőlapon lévő erős szennyeződések is könnyedén eltávolíthatók. A beépített rugalmas zsinórnak köszönhetően a kézi fúvókára való felhelyezés és eltávolítás gyerekjáték. A zsinór gondoskodik arról is, hogy a takaró tisztítás közben biztonságosan a kézifúvókán maradjon.
Jellemzők és előnyök
Prémium mikroszálas
- A szennyeződés hatékony feloldása és összegyűjtése kevésbé érzékeny keményfelület alapos tisztításakor.
- Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Huzat gumírozással
- A huzat egyszerű fel- és lehúzásához.
- A huzat nem csúszik el tisztítás közben.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|Fehér
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|205 x 90 x 10
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Zuhanykabinok/fürdőkádak
- Főzőlapok
- Kipufogó burkolatok
- Hűtőszekrény (belül/kívül)
- Szekrények belső falai, fiókok
- Rozsdamentes acél