A készlethez mellékelt két prémium mikroszálas huzat még hatékonyabbá teszi a kézi fúvóka használatát a szennyeződések és zsírok fellazításában és felszedésében. Ideális a különösen nehéz és makacs szennyeződésekhez a fürdőszobákban és konyhákban. Még a főzőlapon lévő erős szennyeződések is könnyedén eltávolíthatók. A beépített rugalmas zsinórnak köszönhetően a kézi fúvókára való felhelyezés és eltávolítás gyerekjáték. A zsinór gondoskodik arról is, hogy a takaró tisztítás közben biztonságosan a kézifúvókán maradjon.