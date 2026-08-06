Kézi fúvókahuzat készlet

A kézifúvókához két huzatot tartalmazó készlet. A huzatok prémium mikroszálas anyagból készültek - hogy még több szennyeződést lazítsanak és vegyenek fel.

A készlethez mellékelt két prémium mikroszálas huzat még hatékonyabbá teszi a kézi fúvóka használatát a szennyeződések és zsírok fellazításában és felszedésében. Ideális a különösen nehéz és makacs szennyeződésekhez a fürdőszobákban és konyhákban. Még a főzőlapon lévő erős szennyeződések is könnyedén eltávolíthatók. A beépített rugalmas zsinórnak köszönhetően a kézi fúvókára való felhelyezés és eltávolítás gyerekjáték. A zsinór gondoskodik arról is, hogy a takaró tisztítás közben biztonságosan a kézifúvókán maradjon.

Jellemzők és előnyök
Prémium mikroszálas
  • A szennyeződés hatékony feloldása és összegyűjtése kevésbé érzékeny keményfelület alapos tisztításakor.
  • Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Huzat gumírozással
  • A huzat egyszerű fel- és lehúzásához.
  • A huzat nem csúszik el tisztítás közben.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín Fehér
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 205 x 90 x 10
Alkalmazási területek
  • Zuhanykabinok/fürdőkádak
  • Főzőlapok
  • Kipufogó burkolatok
  • Hűtőszekrény (belül/kívül)
  • Szekrények belső falai, fiókok
  • Rozsdamentes acél