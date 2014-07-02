Kézifej

Kézifej kiegészítő sörtékkel olyan kis felületek tisztítására, mint a zuhanykabinok, falicsempék és sok más felület tisztításához. Huzattal és anélkül is használható.

Kézifej kiegészítő sörtékkel kis felületek tisztítására. A kézifej tisztítóhuzattal és anélkül is használható. Az erős sörtékkel még a makacs szennyeződés is eltávolítható. Ezt követően még egyszer megtisztíthatja huzattal és a szennyeződés könnyen eltávolítható és feltörölhető. A kézifej különösen falicsempékhez, tükrökhöz, zuhanykabinokhoz, szagelszívókhoz, főzőlapokhoz és sok más célra alkalmas.

Jellemzők és előnyök
Tisztítósörték
  • Makacs szennyeződések feloldásához
Kényelmes méret
  • Optimális kis felületekhez, ablakokhoz stb.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 165 x 200 x 60

Videók

Alkalmazási területek
  • Konyhai munkalapok
  • Csempék
  • Zuhanykabinok/fürdőkádak
  • Főzőlapok
  • Kipufogó burkolatok
  • Hűtőszekrény (belül/kívül)
  • Sütő
  • Konyhák