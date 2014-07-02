Kézifej
Kézifej kiegészítő sörtékkel olyan kis felületek tisztítására, mint a zuhanykabinok, falicsempék és sok más felület tisztításához. Huzattal és anélkül is használható.
Kézifej kiegészítő sörtékkel kis felületek tisztítására. A kézifej tisztítóhuzattal és anélkül is használható. Az erős sörtékkel még a makacs szennyeződés is eltávolítható. Ezt követően még egyszer megtisztíthatja huzattal és a szennyeződés könnyen eltávolítható és feltörölhető. A kézifej különösen falicsempékhez, tükrökhöz, zuhanykabinokhoz, szagelszívókhoz, főzőlapokhoz és sok más célra alkalmas.
Jellemzők és előnyök
Tisztítósörték
- Makacs szennyeződések feloldásához
Kényelmes méret
- Optimális kis felületekhez, ablakokhoz stb.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|165 x 200 x 60
Videók
Kompatibilis készülékek
- SC 1
- SC 1 + Floor Kit
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium (fehér)
- SC 1 Premium (fehér)
- SC 1 Premium + Floor Kit
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium (fehér)
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium (fehér)
- SC 2 Premium
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix (sárga) ajándék fémkulaccsal
- SC 3 EasyFix + Windows Nozzle
- SC 3 EasyFix +disposable cloth set*EU
- SC 3 EasyFix Premium (fehér)
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium Iron (fehér) *EU
Alkalmazási területek
- Konyhai munkalapok
- Csempék
- Zuhanykabinok/fürdőkádak
- Főzőlapok
- Kipufogó burkolatok
- Hűtőszekrény (belül/kívül)
- Sütő
- Konyhák