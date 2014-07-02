Kézifej kiegészítő sörtékkel kis felületek tisztítására. A kézifej tisztítóhuzattal és anélkül is használható. Az erős sörtékkel még a makacs szennyeződés is eltávolítható. Ezt követően még egyszer megtisztíthatja huzattal és a szennyeződés könnyen eltávolítható és feltörölhető. A kézifej különösen falicsempékhez, tükrökhöz, zuhanykabinokhoz, szagelszívókhoz, főzőlapokhoz és sok más célra alkalmas.