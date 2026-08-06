A robusztus előszűrő opcionálisan felszerelhető a merülő szivattyúra. Az előszűrő használata különösen akkor ajánlott, ha a szivattyút erősen szennyezett vízben, pl. építési ásatásokon vagy elárasztott területeken használja. A szűrő megakadályozhatja a nagy szennyeződés-részecskék bejutását a szivattyúba. Ez megvédi a szivattyú járókerekét és megakadályozza a szivattyú eltömődését az ágaktól vagy szennyeződés-részecskéktől - és ezáltal javítja annak működési megbízhatóságát. A szivattyú előszűrő az SP 9.000-től az SP 16.000 Flat/Dirt, valamint az SP 1-től az SP 5 Flat/Dirt búvárszivattyúkhoz használható, hálószélesség kb. 5 mm.