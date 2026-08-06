Kicsi előszűrő merülő szivattyúkhoz
Védi a merülő szivattyút, és ezáltal javítja annak működési megbízhatóságát: a robusztus és könnyen felszerelhető előszűrő az SP 9.000 és SP 16.000 közötti , illetve az SP 1 és SP 5 közötti tiszta / szennyezett vízhez való merülő szivattyúkhoz.
A robusztus előszűrő opcionálisan felszerelhető a merülő szivattyúra. Az előszűrő használata különösen akkor ajánlott, ha a szivattyút erősen szennyezett vízben, pl. építési ásatásokon vagy elárasztott területeken használja. A szűrő megakadályozhatja a nagy szennyeződés-részecskék bejutását a szivattyúba. Ez megvédi a szivattyú járókerekét és megakadályozza a szivattyú eltömődését az ágaktól vagy szennyeződés-részecskéktől - és ezáltal javítja annak működési megbízhatóságát. A szivattyú előszűrő az SP 9.000-től az SP 16.000 Flat/Dirt, valamint az SP 1-től az SP 5 Flat/Dirt búvárszivattyúkhoz használható, hálószélesség kb. 5 mm.
Jellemzők és előnyök
ROBUSZTUS ELŐSZŰRŐ
- MEGVÉDI A SZIVATTYÚT A LEBLOKKOLÁSTÓL AMELYEKET ÁGAK VAGY SZENNYEZŐDÉS-RÉSZECSKÉK OKOZNAK EZÁLTAL NÖVEKSZIK A MŰKÖDÉSI MEGBÍZHATÓSÁG.
TÉPŐZÁRAS RENDSZER
- KÖNNYED ÉS EGYSZERŰ CSATLAKOZTATÁS A MERÜLŐSZIVATTYÚKHOZ
5 MM HÁLÓ SZÉLESSÉG
- AZ ÁTFOLYÁS NEM CSÖKKENTETT, DE A MŰKÖDÉSI MEGBÍZHATÓSÁG MEGNÖVELT.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szemcseméret (mm)
|5
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|177 x 179 x 53
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- A szennyeződések kiszűrése a vízből