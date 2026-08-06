Kiegészítő markolat szórószárakhoz, EASY!Lock

A kiegészítő markolat egyszerűen csatlakoztatható új EASY!Lock generációs szórószárainkhoz, és lehetőséget biztosít a testtartás adott feladathoz való optimális hozzáigazítására.

Specifikációk

Műszaki adatok

Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 100 / 60 / 250

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.