Tartalék O-gyűrű készlet a különféle gőztisztító tartozékokon lévő O-gyűrűk egyszerű cseréjéhez. Biztonsági zárral, pontsugár-fúvókával, hosszabbítóval, gőztömlővel és vasalócsatlakozóval. Hasznos tartozékkészlet az élvezhető, szünet nélküli tisztításért.