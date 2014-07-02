Kiegészítő O-gyűrű készlet
Tartalék O-gyűrű készlet a különféle gőztisztító tartozékokon lévő O-gyűrűk egyszerű cseréjéhez.
Tartalék O-gyűrű készlet a különféle gőztisztító tartozékokon lévő O-gyűrűk egyszerű cseréjéhez. Biztonsági zárral, pontsugár-fúvókával, hosszabbítóval, gőztömlővel és vasalócsatlakozóval. Hasznos tartozékkészlet az élvezhető, szünet nélküli tisztításért.
Jellemzők és előnyök
O-gyűrűk gumiból
- Cseréhez különböző gőztisztító-tartozékok tömítőgyűrűinek elhasználódása vagy elvesztése esetén
- A fúvókák közti tömítéshez
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|200 x 125 x 30