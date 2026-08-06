Ez a kipufogócső-adapter kifejezetten melegvizes nagynyomású mosókhoz való csatlakoztatáshoz lett kifejlesztve. 76 × 157 milliméteres ovális csatlakozóméreteivel és 199 milliméteres teljes átmérőjével biztosítja a kipufogógázok biztonságos és hatékony elszívását a gépből. Az integrált huzatterelő lehetővé teszi a füstcső professzionális és biztonságos csatlakoztatását, megakadályozza a visszaáramlást, és hozzájárul a melegvíz-rendszer optimális működéséhez.