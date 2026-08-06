Kipufogócső adapter 76x157mm D199
Elszívócső (ovális csatlakozás, átmérő 157 mm) a melegvizes magasnyomású mosóhoz való csatlakoztatáshoz. Terelővel a füstcső csatlakoztatásához. Max. 200 mm füstcső átmérőhöz.
Ez a kipufogócső-adapter kifejezetten melegvizes nagynyomású mosókhoz való csatlakoztatáshoz lett kifejlesztve. 76 × 157 milliméteres ovális csatlakozóméreteivel és 199 milliméteres teljes átmérőjével biztosítja a kipufogógázok biztonságos és hatékony elszívását a gépből. Az integrált huzatterelő lehetővé teszi a füstcső professzionális és biztonságos csatlakoztatását, megakadályozza a visszaáramlást, és hozzájárul a melegvíz-rendszer optimális működéséhez.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átmérő (mm)
|200
|Csomagolási súly (kg)
|2,1
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- A kipufogógáz-rendszerek csatlakoztatásához helyhez kötött melegvizes magasnyomású tisztítókhoz