Kipufogócső adapter 76x157mm D199

Elszívócső (ovális csatlakozás, átmérő 157 mm) a melegvizes magasnyomású mosóhoz való csatlakoztatáshoz. Terelővel a füstcső csatlakoztatásához. Max. 200 mm füstcső átmérőhöz.

Ez a kipufogócső-adapter kifejezetten melegvizes nagynyomású mosókhoz való csatlakoztatáshoz lett kifejlesztve. 76 × 157 milliméteres ovális csatlakozóméreteivel és 199 milliméteres teljes átmérőjével biztosítja a kipufogógázok biztonságos és hatékony elszívását a gépből. Az integrált huzatterelő lehetővé teszi a füstcső professzionális és biztonságos csatlakoztatását, megakadályozza a visszaáramlást, és hozzájárul a melegvíz-rendszer optimális működéséhez.

Specifikációk

Műszaki adatok

Átmérő (mm) 200
Csomagolási súly (kg) 2,1
Alkalmazási területek
  • A kipufogógáz-rendszerek csatlakoztatásához helyhez kötött melegvizes magasnyomású tisztítókhoz