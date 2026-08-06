Nincs többé sáros mancs - a kisállatmosó kefe az összes OC 3 készülék kiegészítőjeként gyorsan, alaposan és kíméletesen tisztít. Ideális a kutyasétáltatás után rossz időben - mielőtt beülne a kocsiba, vagy amikor hazaér. Akár csak kedvencének sáros mancsait mossa meg, akár az egész szőrzetét tisztítja, a rugalmas szilikoncsúcsok nemcsak kényelmessé teszik a kefét kedvence számára, hanem különösen hatékonyan távolítják el a szennyeződéseket. Használatához csatlakoztassa a kefét közvetlenül az OC 3 szórópisztolyához. Amikor meghúzza a ravaszt, a víz átfolyik a kefén. A gyengéd, alacsony nyomású (a csapból jövő vízsugárhoz hasonló) zuhanyzó spray és a lekerekített tüskék mechanikus hatásának kombinációja kiemelkedő tisztítóerőt, valamint olyan masszázshatást biztosít, amelyet sok háziállat élvezni fog. A szennyeződések fellazulnak, majd egyenesen lemosódnak. A vízzel nagyon takarékosan bánik, ami kíméli az akkumulátort és ez azt jelenti, hogy kellően hosszú ideig használható.