A szőnyegsimító és az EasyFix padlótisztító fej tökéletes csapatot alkot a szőnyegpadlók gőztisztításához. Az EasyFix padlótisztító fej egyszerűen és kényelmesen a szőnyegsimítóba illeszthető, majd kihúzható - hajolgatás nélkül. A szőnyegpadló így kényelmesen és gyorsan felfrissíthető a gőz erejével, és a szőnyeg szálai ismét megemelkednek, felfrissülnek.