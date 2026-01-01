Szőnyegsimító
Friss szőnyegszálakról is gondoskodik: szőnyegsimító az EasyFix padlótisztító fejre történő egyszerű rögzítéshez. Ideális szőnyegpadlók gőztisztításához.
A szőnyegsimító és az EasyFix padlótisztító fej tökéletes csapatot alkot a szőnyegpadlók gőztisztításához. Az EasyFix padlótisztító fej egyszerűen és kényelmesen a szőnyegsimítóba illeszthető, majd kihúzható - hajolgatás nélkül. A szőnyegpadló így kényelmesen és gyorsan felfrissíthető a gőz erejével, és a szőnyeg szálai ismét megemelkednek, felfrissülnek.
Jellemzők és előnyök
EasyFix padlótisztító fejhez használható.
- Szőnyegpadlók egyszerű felfrissítése gőzzel.
Az EasyFix padlótisztító fej egyszerűen a szőnyegsimító fejbe illeszhető, majd újra eltávolítható.
- A hajolgatás nélküli, kényelmes kezeléshez.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|357 x 178 x 46
Kompatibilis készülékek
- SC 3 EasyFix (sárga) ajándék fémkulaccsal
- SC 3 EasyFix + Windows Nozzle
- SC 3 EasyFix +disposable cloth set*EU
- SC 3 EasyFix Premium (fehér)
- SC 3 Upright EasyFix
- SC 3 Upright EasyFix Premium (fehér)
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
Alkalmazási területek
- Szőnyegpadlók
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