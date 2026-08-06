Könyök légáramlás-szabályozóval, T, DN 35, műanyag, antisztatikus, 2.0 klipsz a tömlő felöli végén, kúp a tartozék felöli végén

Antisztatikus, ergonomikus könyök légáramlás-szabályozóval DN 35 méretben száraz porszívókhoz. A tömlő felöli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felöli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.

Antisztatikus tulajdonságainak köszönhetően a DN 35 műanyag könyök csökkenti az elektrosztatikus töltést porszívózás közben, míg a beépített légáramlás-szabályozó csökkenti a csúszóerőket a nagy bolyhos vagy nagyon sűrű textil padlóburkolatok tisztításakor. A könyök ergonómiailag optimális, ezért nagyon kényelmesen fekszik a kezében. Klipsz 2.0 csatlakozóval rendelkezik, amely általánosan biztosítja a 2017 után gyártott száraz porszívókkal való kompatibilitást. A tartozékvégen egy kúpcsatlakozó található, amely a szívócső vagy a szívófejek csatlakoztatására használható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 1
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Anyag Műanyag
Verzió Antisztatikus
Csatlakozás a tartozék végén Kúp
Csatlakozás a szívótömlőhöz¹⁾ Clip 2.0
Szín antracit
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 285 x 90 x 52

Videók

Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.