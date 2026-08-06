Antisztatikus tulajdonságainak köszönhetően a DN 35 műanyag könyök csökkenti az elektrosztatikus töltést porszívózás közben, míg a beépített légáramlás-szabályozó csökkenti a csúszóerőket a nagy bolyhos vagy nagyon sűrű textil padlóburkolatok tisztításakor. A könyök ergonómiailag optimális, ezért nagyon kényelmesen fekszik a kezében. Klipsz 2.0 csatlakozóval rendelkezik, amely általánosan biztosítja a 2017 után gyártott száraz porszívókkal való kompatibilitást. A tartozékvégen egy kúpcsatlakozó található, amely a szívócső vagy a szívófejek csatlakoztatására használható.