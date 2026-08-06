Könyök légáramlás-szabályozóval, T, DN 35, műanyag, antisztatikus, 2.0 klipsz a tömlő felöli végén, kúp a tartozék felöli végén
Antisztatikus, ergonomikus könyök légáramlás-szabályozóval DN 35 méretben száraz porszívókhoz. A tömlő felöli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felöli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.
Antisztatikus tulajdonságainak köszönhetően a DN 35 műanyag könyök csökkenti az elektrosztatikus töltést porszívózás közben, míg a beépített légáramlás-szabályozó csökkenti a csúszóerőket a nagy bolyhos vagy nagyon sűrű textil padlóburkolatok tisztításakor. A könyök ergonómiailag optimális, ezért nagyon kényelmesen fekszik a kezében. Klipsz 2.0 csatlakozóval rendelkezik, amely általánosan biztosítja a 2017 után gyártott száraz porszívókkal való kompatibilitást. A tartozékvégen egy kúpcsatlakozó található, amely a szívócső vagy a szívófejek csatlakoztatására használható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Anyag
|Műanyag
|Verzió
|Antisztatikus
|Csatlakozás a tartozék végén
|Kúp
|Csatlakozás a szívótömlőhöz¹⁾
|Clip 2.0
|Szín
|antracit
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|285 x 90 x 52
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