Könyök, NT, DN 35, műanyag, 1.0 klipsz a tömlő felöli oldalon, kúp a tartozék felöli oldalon

DN 35 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felöli oldalon klipszes 1.0 csatlakozóval, a tartozék felöli végén pedig kúpos csatlakozóval ellátva.

Műanyag DN 35 könyök nedves és száraz porszívókhoz, amelyek szívótömlője klipsz 1.0 csatlakozóval van felszerelve, és ezért általánosan kompatibilis a 2016-ig gyártott porszívókkal. A tartozékvég kúpos csatlakozóval rendelkezik, amely a szívócső vagy a szívófejek csatlakoztatására használható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 1
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Anyag Műanyag
Csatlakozás a tartozék végén Kúp
Csatlakozás a szívótömlőhöz¹⁾ Clip 1.0
Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 245 x 70 x 50

Videók