Műanyag DN 35 könyök nedves és száraz porszívókhoz, amelyek szívótömlője klipsz 1.0 csatlakozóval van felszerelve, és ezért általánosan kompatibilis a 2016-ig gyártott porszívókkal. A tartozékvég kúpos csatlakozóval rendelkezik, amely a szívócső vagy a szívófejek csatlakoztatására használható.