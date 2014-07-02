Könyök, NT, DN 35, műanyag, 1.0 klipsz a tömlő felöli oldalon, kúp a tartozék felöli oldalon
DN 35 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felöli oldalon klipszes 1.0 csatlakozóval, a tartozék felöli végén pedig kúpos csatlakozóval ellátva.
Műanyag DN 35 könyök nedves és száraz porszívókhoz, amelyek szívótömlője klipsz 1.0 csatlakozóval van felszerelve, és ezért általánosan kompatibilis a 2016-ig gyártott porszívókkal. A tartozékvég kúpos csatlakozóval rendelkezik, amely a szívócső vagy a szívófejek csatlakoztatására használható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Anyag
|Műanyag
|Csatlakozás a tartozék végén
|Kúp
|Csatlakozás a szívótömlőhöz¹⁾
|Clip 1.0
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|245 x 70 x 50
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