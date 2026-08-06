Könyök, NT, DN 35, műanyag, 2.0 klipsz a tömlő felöli végén, kúp a tartozék felöli végén
Ergonomikus DN 35 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felöli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felöli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.
Ergonomikus kialakításának köszönhetően a nedves és száraz porszívókhoz való DN 35 műanyag könyök tökéletesen kényelmesen illeszkedik a kezébe porszívózás közben. Alkalmas a klipsz 2.0 csatlakozóval ellátott szívótömlőkhöz, amelyek általánosan a 2017-től gyártott porszívókkal kompatibilisek. A tartozék felöli végén egy kúpcsatlakozó van, amely a szívócső vagy a szívófejek csatlakoztatására használható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Anyag
|Műanyag
|Csatlakozás a tartozék végén
|Kúp
|Csatlakozás a szívótömlőhöz¹⁾
|Clip 2.0
|Szín
|antracit
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|180 x 60 x 60
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