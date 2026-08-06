Könyök, NT, DN 35, műanyag, 2.0 klipsz a tömlő felöli végén, kúp a tartozék felöli végén

DN 35 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felöli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felöli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.

DN 35 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. Alkalmas a klipsz 2.0 csatlakozóval ellátott szívótömlőkhöz, amelyek általánosan a 2017-től gyártott porszívókkal kompatibilisek. A tartozék felöli vég kúpos csatlakozóval rendelkezik, amely a szívócső vagy a szívófejek csatlakoztatására használható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 1
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Anyag Műanyag
Csatlakozás a tartozék végén Kúp
Csatlakozás a szívótömlőhöz¹⁾ Clip 2.0
Szín antracit
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 295 x 85 x 51

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