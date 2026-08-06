DN 35 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. Alkalmas a klipsz 2.0 csatlakozóval ellátott szívótömlőkhöz, amelyek általánosan a 2017-től gyártott porszívókkal kompatibilisek. A tartozék felöli vég kúpos csatlakozóval rendelkezik, amely a szívócső vagy a szívófejek csatlakoztatására használható.