Könyök, NT, DN 35, műanyag, elektromosan vezető, 2.0 klipsz a tömlő felöli végén, kúp a tartozék felöli végén

Elektromosan vezető, ergonomikus műanyag könyök DN 35 méretben nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felöli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felöli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.

A kényelmes porszívózáshoz, különösen nagy mennyiségű finom por esetén: elektromosan vezető, nagyon ergonomikus DN 35 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A könyök alkalmas a klipsz 2.0 csatlakozóval ellátott szívótömlőhöz, amelyek általánosan a 2017-től gyártott porszívókkal kompatibilisek. A tartozékvégen egy kúpcsatlakozás található, amely a szívócső vagy a szívófejek csatlakoztatására használható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 1
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Anyag Műanyag
Verzió Elektromosan vezető
Csatlakozás a tartozék végén Kúp
Csatlakozás a szívótömlőhöz¹⁾ Clip 2.0
Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 295 x 85 x 45

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