A kényelmes porszívózáshoz, különösen nagy mennyiségű finom por esetén: elektromosan vezető, nagyon ergonomikus DN 35 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A könyök alkalmas a klipsz 2.0 csatlakozóval ellátott szívótömlőhöz, amelyek általánosan a 2017-től gyártott porszívókkal kompatibilisek. A tartozékvégen egy kúpcsatlakozás található, amely a szívócső vagy a szívófejek csatlakoztatására használható.