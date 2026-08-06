Könyök, NT, DN 35, műanyag, elektromosan vezető, 2.0 klipsz a tömlő felöli végén, kúp a tartozék felöli végén
Elektromosan vezető, ergonomikus műanyag könyök DN 35 méretben nedves és száraz porszívókhoz. A tömlő felöli végén klipsz 2.0 csatlakozóval, a tartozék felöli végén pedig kúpcsatlakozóval ellátva.
A kényelmes porszívózáshoz, különösen nagy mennyiségű finom por esetén: elektromosan vezető, nagyon ergonomikus DN 35 műanyag könyök nedves és száraz porszívókhoz. A könyök alkalmas a klipsz 2.0 csatlakozóval ellátott szívótömlőhöz, amelyek általánosan a 2017-től gyártott porszívókkal kompatibilisek. A tartozékvégen egy kúpcsatlakozás található, amely a szívócső vagy a szívófejek csatlakoztatására használható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Anyag
|Műanyag
|Verzió
|Elektromosan vezető
|Csatlakozás a tartozék végén
|Kúp
|Csatlakozás a szívótömlőhöz¹⁾
|Clip 2.0
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|295 x 85 x 45
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