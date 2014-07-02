Körkefekészlet
Praktikus körkefekészlet kétféle színben különféle feladatokhoz.
Praktikus körkefekészlet két színben különböző alkalmazási helyekhez. A színkülönbségnek köszönhetően a tisztítókefék világosan és egyértelműen megkülönböztethetők és különböző feladatokhoz használhatók. Így például egy szín a mosdóhelyiségekhez használható és a másik a konyha tisztítási feladataihoz, stb. A gőzkefe rugalmas sörtéi majdnem minden feladatot megbízhatóan és önállóan elintéznek.
Jellemzők és előnyök
2 különböző szín (fekete, piros)
- Higiénikus munkavégzés a legkülönbözőbb alkalmazási területeken (szaniterek, konyha, szerelvények stb.)
Kiváló minőségű sörteanyag
- Makacs szennyeződések könnyed eltávolítása
- A sörték nem használódnak el gyorsan, hosszú élettartam.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|26 x 26 x 40
Videók
Alkalmazási területek
- Konyhai munkalapok
- Lefolyók
- Mosdó
- Csaptelepek
- Toalett
- Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
- Fürdőszoba