Praktikus körkefekészlet két színben különböző alkalmazási helyekhez. A színkülönbségnek köszönhetően a tisztítókefék világosan és egyértelműen megkülönböztethetők és különböző feladatokhoz használhatók. Így például egy szín a mosdóhelyiségekhez használható és a másik a konyha tisztítási feladataihoz, stb. A gőzkefe rugalmas sörtéi majdnem minden feladatot megbízhatóan és önállóan elintéznek.