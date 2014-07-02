Körkefekészlet

Praktikus körkefekészlet kétféle színben különféle feladatokhoz.

Praktikus körkefekészlet két színben különböző alkalmazási helyekhez. A színkülönbségnek köszönhetően a tisztítókefék világosan és egyértelműen megkülönböztethetők és különböző feladatokhoz használhatók. Így például egy szín a mosdóhelyiségekhez használható és a másik a konyha tisztítási feladataihoz, stb. A gőzkefe rugalmas sörtéi majdnem minden feladatot megbízhatóan és önállóan elintéznek.

Jellemzők és előnyök
2 különböző szín (fekete, piros)
  • Higiénikus munkavégzés a legkülönbözőbb alkalmazási területeken (szaniterek, konyha, szerelvények stb.)
Kiváló minőségű sörteanyag
  • Makacs szennyeződések könnyed eltávolítása
  • A sörték nem használódnak el gyorsan, hosszú élettartam.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 26 x 26 x 40

Videók

Alkalmazási területek
  • Konyhai munkalapok
  • Lefolyók
  • Mosdó
  • Csaptelepek
  • Toalett
  • Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
  • Fürdőszoba