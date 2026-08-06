Közepes keménységű görgőkészlet

Közepesen kemény kefekiegészítő hidraulikus meghajtáshoz (4.762-584.0). Alkalmas kényesebb homlokzatokhoz, fóliákhoz és szövetekhez. Könnyű és biztonságos gyorscserélő rendszer.

Jellemzők és előnyök
Csíkmentes tisztítás a szélekhez közel is
  • Az oldalon lévő sörték nedvesség elleni védelemként is szolgálnak és a szélekhez közeli tisztításhoz is alkalmasak.
  • Csíkmentes tisztítási eredmények a kefe közepén lévő átlós sörtéknek köszönhetően.
Intuitív színkódolás
  • A színkódolás megkönnyíti a megfelelő kefe-tartozék kiválasztását.
Gyorscserélő mechanizmus
  • Gyors kefecsere a tisztítási feladathoz való egyszerű alkalmazhatóság érdekében.
Specifikációk

Műszaki adatok

Bemeneti hőmérséklet (°C) 40
Szín piros
Csomagolási súly (kg) 1,7

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Természetes kőből, gipszből készült, vagy fa felületű homlokzatok tisztítására
  • Redőnyök és zsaluk tisztításához
  • Szövetek és membránfóliák tisztításához