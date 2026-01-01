Mikroszálas kendőkészlet, konyha
Törlőkendőkészlet gőztisztításhoz a konyhában: 2 puha, mikroszálas padlótisztító kendő, 1 puha huzat a kézi tisztítófejre makacs szennyeződés feloldására, 1 mikroszálas rozsdamentes acélhoz való törlőkendő.
Kiváló minőségű mikroszálas kendőkészlet a teljes konyha tökéletes tisztaságához. Az EasyFix padlótisztító fejhez való két mikroszálas padlótisztító kendő ragyogóan tiszta konyhapadlóról gondoskodik. A tépőzáras rendszernek köszönhetően egyszerűen és gyorsan az EasyFix padlótisztító fejre rögzíthetők, majd a szennyeződéssel való érintkezés nélkül eltávolíthatóak. A kézi fejhez való mikroszálas huzattal még a makacs szennyeződések (pl. a főzőlapon) is gondmentesen eltávolíthatóak. A mikroszálas, nemesacél eszközök tisztításához való kendővel pedig minden nemesacél felület új fényben ragyog fel.
Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű mikroszálas anyag
- A szennyeződés hatékony feloldása és összegyűjtése kevésbé érzékeny keményfelület alapos tisztításakor.
- Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Mikroszálas huzat gumírozással
- A huzat egyszerű fel- és lehúzásához.
- A huzat nem csúszik el tisztítás közben.
Kényelmes tépőzáras rendszer
- A padlótisztító kendő padlótisztító fejre történő egyszerű felhelyezése mindössze rányomással.
- A padlótisztító kendő tisztítás közben nem csúszik el.
Taposófül a padlótisztító kendőn
- Kendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül: egyszerűen lépjen a taposófülre és húzza felfelé a padlótisztító fejet.
A padlótisztító kendő a padlótisztító fej mindegyik oldalán túlnyúlik
- Sarkok, peremek és más, nehezen elérhető helyek fáradságmentes tisztításához.
Rozsdamentes törlőkendő kiváló minőségű mikroszálból
- Csíkmentes polírozási eredmény.
- Nagyon jó vízfelvétel.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|345 x 112 x 18
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Kemény padlók
- Konyhai munkalapok
- Mosdó
- Kipufogó burkolatok
- Főzőlapok
- Rozsdamentes acél
- Hűtőszekrény (belül/kívül)
- Szekrények belső falai, fiókok
- Csempék