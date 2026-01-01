Mikroszálas huzat nagy körkefére

2 mikroszálas huzat a nagy körkefére. Magas minőségű mikroszál a szennyeződések még hatékonyabb eltávolításához és a ragyogó eredményekért a nagy körkefe használatával.

A még tökéletesebb megoldás zsírok-, és szennyeződések felvételére. Különösen ideális makacs szennyeződések feloldásához a fürdőben és a konyhában. A főzőlapon lévő lerakódásokat is gond nélkül eltávolítja.

Jellemzők és előnyök
Puha borító a nagy kerek keféhez, kiváló minőségű mikroszálakból
  • Ideális a különösen makacs szennyeződések kíméletes eltávolítására minden kemény felületen a konyhában és a fürdőben.
  • Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Kiváló minőségű mikroszálas anyag
  • Mosógépben 60 °C on mosható. Ne használjon öblítőt.
Puha borító a nagy kerek keféhez, kiváló minőségű mikroszálakból
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín Fehér
Méretek (H × Sz × M) (mm) 90 x 90 x 50
Alkalmazási területek
  • Konyhai munkalapok
  • Mosdó
  • Főzőlapok
  • Zuhanykabinok/fürdőkádak
  • Hűtőszekrény (belül/kívül)
  • Szekrények belső falai, fiókok
  • Kipufogó burkolatok
  • Rozsdamentes acél