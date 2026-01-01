Körkefe készlet

Praktikus körkefekészlet két fekete és két sárga kefével - tökéletesen alkalmas a különböző felhasználási területekhez.

A körkefekészlet két fekete és két sárga körkefét tartalmaz. Ideális a különböző felhasználási helyekhez. Így például az egyik szín használható a fürdőszobában, míg a másik a konyhai tisztítási feladatokhoz. A körkefe rugalmas sörtéi szinte minden feladatot megbízhatóan és önállóan végeznek el.

Jellemzők és előnyök
Két különböző szín (fekete és sárga)
  • Higiénikus munkavégzés különböző felhasználási területeken (szaniter, konyha, szerelvények, stb.).
Kiváló minőségű sörteanyag
  • Makacs szennyeződések egyszerű eltávolítása.
  • Hosszú élettartam a sörték lassú elhasználódásának köszönhetően.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 40 x 26 x 26
Alkalmazási területek
  • Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
  • Lefolyók
  • Mosdó
  • Konyhai munkalapok
  • Csaptelepek
  • Toalett
  • Fürdőszoba