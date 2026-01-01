Körkefe készlet
Praktikus körkefekészlet két fekete és két sárga kefével - tökéletesen alkalmas a különböző felhasználási területekhez.
A körkefekészlet két fekete és két sárga körkefét tartalmaz. Ideális a különböző felhasználási helyekhez. Így például az egyik szín használható a fürdőszobában, míg a másik a konyhai tisztítási feladatokhoz. A körkefe rugalmas sörtéi szinte minden feladatot megbízhatóan és önállóan végeznek el.
Jellemzők és előnyök
Két különböző szín (fekete és sárga)
- Higiénikus munkavégzés különböző felhasználási területeken (szaniter, konyha, szerelvények, stb.).
Kiváló minőségű sörteanyag
- Makacs szennyeződések egyszerű eltávolítása.
- Hosszú élettartam a sörték lassú elhasználódásának köszönhetően.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|40 x 26 x 26
Kompatibilis készülékek
- SC 1
- SC 1 + Floor Kit
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium (fehér)
- SC 1 Premium (fehér)
- SC 1 Premium + Floor Kit
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium (fehér)
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium (fehér)
- SC 2 Premium
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix (sárga) ajándék fémkulaccsal
- SC 3 EasyFix + Windows Nozzle
- SC 3 EasyFix +disposable cloth set*EU
- SC 3 EasyFix Premium (fehér)
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium Iron (fehér) *EU
Alkalmazási területek
- Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
- Lefolyók
- Mosdó
- Konyhai munkalapok
- Csaptelepek
- Toalett
- Fürdőszoba