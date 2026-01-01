Az EasyFix gőztisztító padlófej hozzá illő mikroszálas törlőkendővel gondoskodik a keménypadló felületek kíváló tisztaságáról- akár a nehezen elérhető helyeken is. Az okos tépőzáras rendszernek köszönhetően a mikroszálas törlőkendő egyszerűen és gyorsan cserélhető és a padlófejre rögzíthető. A padlótörlő kendőt nyomja rá az EasyFix padlófejre. Tisztítás után a mikroszálas törlőkendő a szennyeződéssel való érintkezés nélkül könnyedén eltávolítható: egyszerűen lépjen rá a kendőt rögzítő részre és húzza fel a padlófejet.