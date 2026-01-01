Power fúvóka készlet
A Power fúvóka készlet tartalmaz egy Power fúvókát hosszabbítóval. Ideális a nehezen hozzáférhető helyek, például sarkok és rések gond nélküli környezetbarát tisztításához.
A Power fúvóka hosszabbítással jelentősen megnöveli a pontsugár fúvóka tisztítóerejét. A gőzsugár ezáltal még hatékonyabb. Gond nélküli környezetbarát tisztítást tesz lehetővé a nehezen hozzáférhető helyeken, mint például sarkok, rések fugák. Számos helyen használható: konyhában, fürdőben és WC-ben.
Jellemzők és előnyök
Szűk gőzkilépő nyílás
- Megnöveli a gőzsugár tisztítóerejét
- A megnövelt tisztítóerő a szennyeződést hatékonyabban eltávolítja a fugákból és sarkokból
Hosszabbító darab a pontsugár-fúvókához
- A nehezen hozzáférhető helyek is gond nélkül elérhetők
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|107 x 21 x 21
Kompatibilis készülékek
- SC 1
- SC 1 + Floor Kit
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium (fehér)
- SC 1 Premium (fehér)
- SC 1 Premium + Floor Kit
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium (fehér)
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium (fehér)
- SC 2 Premium
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix (sárga) ajándék fémkulaccsal
- SC 3 EasyFix + Windows Nozzle
- SC 3 EasyFix +disposable cloth set*EU
- SC 3 EasyFix Premium (fehér)
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium Iron (fehér) *EU
Alkalmazási területek
- Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
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