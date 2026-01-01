SC1 EasyFix padlótisztító kendő
Tisztaság a szennyeződésekkel való érintkezés nélkül: Az SC 1 padlótisztító készlettel, az EasyFix készülékkel, a kézi gőztisztító gyorsan átalakítható 2-az-1-ben gőztisztítóvá.
SC 1 EasyFix padlótisztító kendő. Az okos tépőzáras rendszernek köszönhetően a mikroszálas törlőkendő egyszerűen és gyorsan cserélhető és a padlófejre rögzíthető. A padlótörlő kendőt nyomja rá az SC 1 EasyFix padlófejre. Tisztítás után a mikroszálas törlőkendő a szennyeződéssel való érintkezés nélkül könnyedén eltávolítható: egyszerűen lépjen rá a kendőt rögzítő részre és húzza fel a padlófejet. Az EasyFix padlótisztító készlet az SC 1 EasyFix készülék alaptartozéka.
Jellemzők és előnyök
Az EasyFix készlet egyszerűen illeszthető az SC 1 készülékhez.
- AZ EASY FIX PADLÓFEJ KÖNNYEN ÉS PROBLÉMAMENTESEN CSATLAKOZTATHATÓ A KÉSZÜLÉKHEZ A GŐZTISZTÍTÓ CSŐVEL EGYÜTT.
Kényelmes tépőzáras rendszer
- A padlótisztító kendő padlótisztító fejre történő egyszerű felhelyezése egyszerű rányomással.
- A padlótisztító kendő tisztítás közben nem csúszik el.
Taposófül a padlótisztító kendőn
- Kendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül: egyszerűen lépjen a taposófülre és húzza felfelé a padlótisztító fejet.
Innovatív lamellás technológia
- Egyenletes gőzeloszlás a tisztítási felületen és a mikroszálas padlótisztító kendőn a lamelláknak köszönhetően.
Rugalmas fúvóka a tisztítófejen
- Ergonómikus és hatásos tisztítás bármilyen testmagasság esetén.
- Ideális a bútorok alá való benyúláshoz.
A padlótisztító kendő a padlótisztító fej mindegyik oldalán túlnyúlik
- Sarkok, peremek és más, nehezen elérhető helyek fáradságmentes tisztításához.
Kiváló minőségű mikroszálas anyag
- A szennyeződés hatékony feloldása és összegyűjtése kevésbé érzékeny keményfelület alapos tisztításakor.
- Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,7
|Csomagolási súly (kg)
|0,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|517 x 43 x 40
Alkalmazási területek
- Kemény padlók
- Csempék