Kiegészítő O-gyűrű készlet

Tartalék O-gyűrű készlet a különféle gőztisztító tartozékokon lévő O-gyűrűk egyszerű cseréjéhez.

Tartalék O-gyűrű készlet a különféle gőztisztító tartozékokon lévő O-gyűrűk egyszerű cseréjéhez. Biztonsági zárral, pontsugár-fúvókával, hosszabbítóval, gőztömlővel és vasalócsatlakozóval. Hasznos tartozékkészlet az élvezhető, szünet nélküli tisztításért.

Jellemzők és előnyök
O-gyűrűk gumiból
  • Cseréhez különböző gőztisztító-tartozékok tömítőgyűrűinek elhasználódása vagy elvesztése esetén
  • A fúvókák közti tömítéshez
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Méretek (H × Sz × M) (mm) 200 x 125 x 30