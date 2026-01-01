Az EasyFix padlótisztító fejhez való EasyFix mikroszálas padlótisztító kendőkészlet 2 erős nedvszívó-képességű és strapabíró, kiváló mikroszálas anyagból készült padlótisztító kendőt tartalmaz. A kiváló és higiénikus tisztítási eredményekért keménypadlókon - még sarkokban és peremeken is gond nélkül tisztít. A tépőzáras rendszernek köszönhetően a mikroszálas padlótisztító kendő egyszerűen és gyorsan a gőztisztító padlótisztító fejére rögzíthető: csak nyomja a padlótisztító kendőt az EasyFix padlótisztító fejre, és kész. A tisztítás után a mikroszálas padlótisztító kendő a piszokkal való érintkezés nélkül eltávolítható az EasyFix padlótisztító fejről: ehhez egyszerűen lépjen rá a kendőn lévő taposófülre és húzza felfelé a padlótisztító fejet.